Nach den nun gemeldeten Geschäftszahlen sind die Umsätze im Bereich Farben und Beschichtungen um 2 % auf 9,6 Mrd. Euro gestiegen. Diese Sparte will Akzonobel fortführen. Das operative Ergebnis (Ebit) ging hingegen aufgrund gestiegener Rohmaterial-Preise um 2 % auf 905 Mio. Euro zurück. Zu schaffen machten dem Konzernbereich auch schwierige Bedingungen in der Marine-, Öl- und Gasindustrie. Diese betrafen vor allem das Beschichtungsgeschäft: Das Absatzvolumen sank hier um 1 %, während die Menge an verkauften Farben um 7 % stieg.

Verkaufskandidat Spezialchemie steht gut da

Dynamischer wuchs dagegen das Spezialchemie-Geschäft, welches das Unternehmen im April 2018 abgeben will: Für das abgelaufene Geschäftsjahr steht hier ein Umsatzplus von 4 % auf rund 5,0 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis kletterte gar um 10 % auf 689 Mio. Auch das abgesetzte Volumen entwickelte sich mit einem Zuwachs von 3 % positiv, und zwar in sämtlichen Produktgruppen und Regionen. Lediglich in Nordamerika sorgten Naturkatastrophen wie der Hurrikan Harvey zumindest vorübergehend für Störungen.

Aufspaltung soll Rentabilität erhöhen

Die Spezialchemie konnte auch seine Rentabilität im Vergleich zum Vorjahr steigern: Die Umsatzrendite des Unternehmensbereichs stieg leicht auf 13,8 %, die Kapitalrendite auf 19,1 %. Die beiden Kennzahlen ...

