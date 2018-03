Wien - Die Leser von "FONDS professionell" haben entschieden, die Gewinner stehen fest: Auf dem FONDS professionell KONGRESS hat die Redaktion wieder Fondsanbieter und Versicherer mit der besten Service-Qualität gekürt, so die Experten von "FONDS professionell".Der diesjährige FONDS professionell KONGRESS habe erneut besonders große Spannung für Fondsgesellschaften und Anbieter fondsgebundener Lebensversicherungen versprochen. Im Rahmen des 20. FONDS professionell KONGRESSES in Wien sei wieder der begehrte ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS in der Kategorie Service verliehen worden.

