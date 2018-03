Die DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung am Unternehmenssitz bei Stuttgart abgehalten.

Bei einer Stimmenpräsenz von rund 69 % des Grundkapitals wurde allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Nach den Rekordergebnissen des Geschäftsjahres 2016/17 beschlossen die Aktionäre eine signifikante Dividendenerhöhung. Auch für das laufende Geschäftsjahr gab der Vorstand einen positiven Ausblick: Der Umsatz soll auf über 265 Mio. Euro steigen, das EBITDA auf über 30 Mio. Euro anwachsen.

Die ordentliche Hauptversammlung der DATAGROUP SE hat das Erhöhen der Dividende von 30 auf 45 Cent je Aktie beschlossen. Insgesamt schüttet die Gesellschaft 3,75 Mio. Euro an ihre Aktionäre aus, das entspricht rund 26 % des Bilanzgewinns in Höhe von 14,68 Mio. Euro. Die verbleibende Summe in Höhe von 10,93 Mio. Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. DATAGROUP hatte im Geschäftsjahr 2016/2017 mit einem Umsatz von 223,1 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 27,0 Mio. Euro abermals neue Höchstmarken erzielt und jeweils den oberen Rand der im Jahresverlauf zweifach erhöhten Guidance übertroffen.

"Durch das ...

