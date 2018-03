Franco-Nevada Corporation gab gestern die Finanz- und Produktionszahlen des zum 31. Dezember 2017 geendeten Jahres bekannt. Das Unternehmen erzielte in diesem Zeitraum nach eigenen Angaben Rekordergebnisse. Demnach ergab sich ein Umsatz in Höhe von 675,0 Mio. $, was einen neuen Rekord und einen Anstieg um 10,6% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Der Gewinn vor Steuer belief sich auf 236,0 Mio. $, der Nettogewinn auf 194,7 Mio. $, ebenfalls ein neuer Höchstwert.



Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,06 $, wobei der angepasste Gewinn pro Aktie 1,08 $ betrug. Der operative Cashflow erreichte vor Änderungen des nicht cash-wirksamen Betriebskapitals insgesamt 495,6 Mio. $, verglichen mit 464,7 Mio. $ im Vorjahr.



Am Jahresende verfügte Franco-Nevada Corp. über Barmittel und -äquivalente in Höhe von 511,1 Mio. $. Das Unternehmen verbleibt schuldenfrei.



Insgesamt wurde eine Rekordmenge von 497.745 Unzen Goldäquivalent verkauft, was einen Anstieg von 7,2% zum Vorjahr darstellt.



