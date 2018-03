Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT wählt Aufsichtsrat

PRESSEMITTEILUNG

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT wählt Aufsichtsrat

Broderstorf, 8. März 2018 - Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3), die heute in Berlin stattfand, bestätigte die bisherigen vier Mitglieder des Aufsichtsrats Herrn Hans-Ulrich Sutter, Herrn Achim Betz, Herrn Nicholas Cournoyer und Herrn Johannes C. G. (Hank) Boot in ihrem Amt. Darüber hinaus wählten die Aktionäre als neues Mitglied Herrn Kristian Schmidt-Garve in den Aufsichtsrat. Nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung in das Handelsregister wird der Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG somit aus fünf Personen bestehen.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats, die im Anschluss an die Hauptversammlung stattfand, wurde Herr Hans-Ulrich Sutter als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt. Herr Achim Betz wurde erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden bestellt.

Des Weiteren wurden auf der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2016/17 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/18 wurde die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, gewählt. Außerdem wurde ein neues Genehmigtes Kapital 2018 geschaffen und es erging ein Beschluss über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung des bestehenden Bedingten Kapitals I.

Auf der Hauptversammlung waren über 65 % des Grundkapitals vertreten (Grundkapital der Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung: 27.236.313 Aktien). Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Homepage des Unternehmens unter www.deutsche-konsum.de veröffentlicht.

Über die Deutsche Konsum Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 82 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 29,1 Mio.

Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3).

Weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter www.deutsche-konsum.de.

Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations E-Mail: sf@deutsche-konsum.de Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533

