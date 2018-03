Wien - Deutschlands Sparkassen haben im vergangenen Jahr 10,8 Milliarden Euro Nettoabsatz im Wertpapiergeschäft verzeichnet, so die Experten von "FONDS professionell"."Das ist der höchste Wert seit 15 Jahren", habe Helmut Schleweis, der Präsident des Sparkassenverbands DSGV, am Mittwoch in Frankfurt gesagt. Insbesondere in Investmentfonds sei viel Geld geflossen - unter dem Strich seien es 11,2 Milliarden Euro gewesen, 45,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Aus Aktien und Anleihen hätten die Sparkassen-Kunden dagegen netto rund 400 Millionen Euro abgezogen.

