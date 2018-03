Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für UBS in einem Fazit der Viertquartalszahlen europäischer Banken auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Die Kosten hätten einen ungewöhnlich starken negativen Fokus der Anleger gehabt, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Einige Geldhäuser hätten die Schätzungen für die Kosten sogar noch erhöht und seien damit dem Schritt gefolgt, den andere Institute schon nach dem dritten Quartal gegangen seien./bek/mis Datum der Analyse: 08.03.2018

ISIN: CH0244767585