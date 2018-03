Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Lisa Feller führt das kleine Hotel ,Zum Goldenen Ast'. Sie ist unsterblich in Sänger Lucas Cordalis verliebt, der als Teil eines Musikerduos allabendlich mit Luke Mockridge für Unterhaltung sorgt. Barkeeper Oliver Pocher hat wiederum in Chefin Lisa seine Traumfrau ausgemacht. Als plötzlich ein Mord passiert ist nichts wie zuvor. Wer ist der Täter? Horst Lichter und Mirja Boes ermitteln.



Titel: Mord mit Ansage; Staffel: 1; Folge: 2; Ausstrahlungszeitraum von: 2018-03-09; Ausstrahlungszeitraum bis: 2018-03-09; Person: Mirja Boes; Horst Lichter; Lisa Feller; Luke Mockridge; Oliver Pocher; Lucas Cordalis; Copyright: SAT.1/Willi Weber; Fotograf: Willi Weber; Bildredakteur: Susi Lindlbauer; Dateiname: 1062399.JPG; Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung verwendet werden. Spätere Veröffentlichungen sind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH möglich. Nicht für EPG! Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Voraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2



Pressekontakt: foto@prosiebensat1.com