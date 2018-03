Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta030/08.03.2018/15:35) - Die Deutsche Cannabis AG hat heute als Abschluss der zuvor erstellten Marktstudie ein erfahrenes IT-Entwicklerteam mit der Programmierung des CaliCoin beauftragt.



Mit dem offiziellen Launch der Kryptowährung rechnet die Gesellschaft im Frühsommer 2018. Die Erlöse aus der Platzierung des Coins sollen die Gesellschaft dazu in die Lage versetzen, auch Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen aus dem Cannabis-Sektor in den USA einzugehen.



(Ende)



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: André Müller Tel.: +49 40 607 61 830 E-Mail: a.mueller@anmathe.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



