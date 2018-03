Am Mittwoch verabschiedete sich der Dow Jones mit leicht Verlusten von etwa 0,3 Prozent aus dem Handel. Heute nun wartet der Markt gespannt auf neue Aussagen von Donald Trump bezüglich der angekündigten Strafzölle. Diese Details werden heute sicherlich die Richtung des amerikanischen Leitindex mitbestimmen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR mit den Details... Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.