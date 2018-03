Wien - Mit Hochspannung fieberten Fondsgesellschaften und deren Portfoliomanager dem FONDS professionell KONGRESS entgegen: Denn erneut hat die Redaktion einzelne Fonds mit "herausragenden" Anlageergebnissen gekürt, so die Experten von "FONDS professionell".Es sei der erste Jahreshöhepunkt der österreichischen Investmentbranche: Im stilvollen Rahmen des Sektempfangs beim 20. FONDS professionell KONGRESS in Wien sei wieder der ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS verliehen worden. "FONDS professionell" habe 30 Investmentfonds von 28 verschiedenen Gesellschaften in zehn Kategorien für ihre "herausragenden" Anlageergebnisse ausgezeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...