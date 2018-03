Markus Gabel, Devisentrader von DowHow-Trading, im Gespräch bei Mick Knauff. Wie geht es an den Börsen weiter? Sind es Devisen oder doch Aktien, die langfristig für Gewinne in Ihrem Depot sorgen? Im Interview erfahren Sie außerdem Expertenmeinungen zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die die Märkte kurz- und mittelfristig beeinflussen werden. Trumps Protektionismus, der die Märkte noch eine Weile bremsen wird, sorgt für den Erhalt von Arbeitsplätzen in den USA, kann auf lange ...

