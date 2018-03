Mainz (ots) - ZDFneo-Programmänderung



Woche 12/18 Samstag, 17.03.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



20.15 Lachsfischen im Jemen (Salmon Fishing in the Yemen) Dr. Alfred Jones Ewan McGregor Harriet Emily Blunt Patricia Maxwell Kristin Scott Thomas Sheikh Muhammad Amr Waked Capt. Robert Mayers Tom Mison Mary Jones Rachael Stirling Bernard Sudgen Conleth Hill Regie: Lasse Hallström Großbritannien 2011



21.55 Die Bourne Verschwörung (The Bourne Supremacy) 23.30 Tödliche Nähe (Striking Distance)



1.10 Gätjens großes Kino (ZDF 22.2.2018) Deutschland 2018



(Der Spielfilm "Die große Versuchung - Lügen, bis der Arzt kommt" entfällt. Weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen.)



