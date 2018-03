STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

EZB ändert Wortwahl zur Geldpolitik

Zahlenflut belebt den Handel

- Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion - 08.03.2018 -

Der DAX legte im Tagesverlauf deutlich zu und notiert aktuell bei 12.322 Punkten mit 0,6 Prozent im Minus.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Wortwahl zur künftigen Geldpolitik geändert. Anders als bislang ziehen die Währungshüter nicht mehr explizit eine Ausweitung des Anleihekaufprogramms im Falle eines verschlechterten Ausblicks in Betracht. Dies geht aus der Mitteilung zur Zinsentscheidung von heute hervor. Nach wie vor soll aber das Kaufprogramm bis Ende September 2018 oder länger erfolgen. Die Entwicklung der Teuerungsrate soll mit dem Inflationsziel von knapp zwei Prozent nachhaltig vereinbar sein. Zudem bleibt es dabei, dass die Leitzinsen für längere Zeit und weit über das Ende der Wertpapierkäufe hinaus auf ihrem aktuellen und historisch niedrigen Niveau verbleiben werden, hieß es.

Darüber hinaus bestimmt die Handelspolitik von Donald Trump weiter das Geschehen. Nach Handelsschluss in Europa könnte es soweit sein, dass der US-Präsident die angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte per Dekret offiziell einführt. Ob und welche Ausnahmen es dabei geben wird, bleibt abzuwarten.

Der EZB-Rat dürfte darüber diskutieren, ob er für den Notfall weiterhin eine Erhöhung der Anleihekäufe in Aussicht stellen solle. Dass sich die Währungshüter in ihrer Kommunikation wirklich bereits zu einer Streichung dieser Passage durchringen werden, gilt als eher unwahrscheinlich - auch vor dem Hintergrund der angekündigten US-Strafzölle, welche negative Wirkungen auf das Wachstum haben könnten. Wegen der Zolldebatte könnte eine steigende Konjunkturunsicherheit entstehen.

Nach neuesten Meldungen könnte es bei den angedrohten US-Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte für einige Länder Ausnahmeregelungen geben, allen voran die Nafta-Staaten Kanada und Mexiko. Damit könnte Donald Trump die entsprechenden Länder aber auch dahingehend unter Druck setzen, dass sie seine Ideen bei den Verhandlungen zu den Handelsverträgen unterstützen mögen.

Etwas Unterstützung kommt unterdessen aus China. Dort sind die Exporte im Februar unerwartet stark um 44,5 Prozent gestiegen. Die Daten dürften aber durch die chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten - wie bereits im Januar - verzerrt worden sein.

Linde profitiert von US-Steuerreform - Praxair-Fusion im Plan

Der vor der Fusion mit Praxair stehende Linde-Konzern hat 2017 von besser laufenden Geschäften in Europa und Asien profitiert. Zudem lief es im kleineren Anlagenbau besser. Allerdings bekam Linde den Preisdruck im US-Gesundheitswesen zu spüren. Zudem belastete der schwächere US-Dollar.

Der Umsatz legte 2017 um 1,0 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn nach Minderheiten von 1,4 Milliarden Euro. Das waren gut 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Hier profitierte Linde von der US-Steuerreform. Aufgrund des niedrigeren Körperschaftsteuersatzes habe das Unternehmen die erwarteten Steuerzahlungen, die nun niedriger ausfallen, neu bewertet. Daraus resultiere ein positiver Effekt in Höhe von 250 Millionen Euro, hieß es.

Im Gegenzug belasteten Kosten für den Umbau, aber auch für die geplante Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair.

Die Aktien verteuerten sich heute um 2,9 Prozent auf 178,56 Euro.

Conti will Dividende anheben

Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental hat im vergangenen Jahr auch unter dem Strich mehr Gewinn eingefahren und will nun die Dividende anheben. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg um 6,5 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro. Zwar hatten Preissteigerungen für Rohmaterialien zur Reifenproduktion belastet, ein Jahr zuvor mussten aber auch Sonderkosten unter anderem für Kartellverfahren mit fast einer halben Milliarde Euro verbucht werden.

Die Dividende soll um 25 Cent auf 4,50 Euro je Aktie klettern. Analysten hatten hier aber etwas mehr erwartet.

Die Aktien starteten zwar schwächer in den Tag, notieren aktuell aber bei 223,41 Euro mit 1,4 Prozent im Plus.

Conti hatte bereits Anfang Januar erste Eckdaten vorgelegt, die der Konzern nun bestätigte. Der Umsatz war um 8,5 Prozent auf 44 Milliarden Euro gestiegen. Der Ausblick bleibt auch zwei Monate nach den ersten Zahlen im Januar bestehen. So peilt das Management auf Basis konstanter Wechselkurse einen Umsatzanstieg auf 47 Milliarden Euro sowie eine bereinigte Mindestrendite von rund 10,5 Prozent an.

Merck KGaA hält die rote Laterne im DAX

Der Merck-Konzern aus Darmstadt bereitet seinen Anlegern weiter Kummer. Heute trübten die jüngsten Geschäftszahlen und der Ausblick des Pharma- und Spezialchemieunternehmens die Stimmung.

Die Aktien fielen als klares Schlusslicht im DAX um 4,5 Prozent auf 77,48 Euro.

Der Umsatz hat die Markterwartung zwar weitgehend getroffen. Allerdings ist der Gewinn je Aktie Analysten zufolge um fünf Prozent schlechter als prognostiziert ausgefallen. Bei der Merck KGaA schwindet angesichts der jüngsten Geschäftsentwicklung der Optimismus weiter. 2017 musste der Konzern im Tagesgeschäft einen Ergebnisrückgang verkraften. Und auch im Jubiläumsjahr 2018 wird ein erneuter Dämpfer erwartet.

Merck begeht in diesem Jahr seinen 350. Geburtstag. Das aus einer Darmstädter Apotheke hervorgegangene Unternehmen leidet zunehmend unter negativen Währungseffekten. Im wichtigen Geschäft mit Flüssigkristallen, die beispielsweise in Displays von Smartphones verwendet werden, ringen auch die Konkurrenten aus Asien um Marktanteile.

Aktuell hinken die Aktien von Merck dem Markt noch deutlich hinterher. So haben die Papiere auf Sicht von zwölf Monaten inzwischen rund 24 Prozent eingebüßt. Der DAX hingegen hat in diesem Zeitraum immerhin gut zwei Prozent gewonnen.

Evotec und Sanofi wollen Joint Venture gründen

Der Biotech-Spezialist Evotec und der französische Pharmakonzern Sanofi loten eine gemeinsame Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten aus. Dabei gehe es um eine neue Plattform, die von Evotec geführt werde, teilte das Hamburger TecDAX-Unternehmen heute mit.

Die Aktien von Evotec sprangen bisher um 13,9 Prozent auf 16,12 Euro nach oben.

Sanofi bringe ein 100-köpfiges Expertenteam sowie mehr als zehn Forschungs- und Entwicklungsprojekte ein, die sich noch in einer frühen Phase befinden. Sitz der neuen Einheit soll in der Nähe von Lyon sein. Sanofi soll den Hamburgern zufolge eine Vorabzahlung von 60 Millionen Euro sowie eine "signifikante langfristige finanzielle Unterstützung" gewähren. Die Franzosen sollen im Gegenzug das Vorrecht erhalten, Arzneien aus den Projekten herzustellen und zu vermarkten.

Evotec erwartet, dass der Deal bis Mitte 2018 in trockenen Tüchern ist.

Börse Stuttgart TV

Bastian Galuschka von GodmodeTrader sprach im Interview über die aktuelle Situation am deutschen sowie am amerikanischen Aktienmarkt aus charttechnischer Sicht. Darüber hinaus geht es in der beliebten Sendung "Charts & Co." um die gegenwärtige Lage bei ProSiebenSat.1 nach der jüngsten Short-Attacke. Zudem werden Nebenwerte betrachtet, die im Zuge der bevorstehenden Indexanpassungen interessant sein könnten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14968

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment Index lag am Nachmittag im negativen Bereich. In dieser Phase setzte die Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger mit Hebelprodukten auf fallende Kurse des DAX.

Trends im Handel

An der Euwax wurden heute Knock-out-Calls auf Axel Springer bevorzugt gekauft.

Knock-out-Calls auf Infineon und Siltronic waren eher auf der Verkaufsseite zu finden.

Darüber hinaus setzen Anleger mit Call-Optionsscheinen auf steigende Kurse von Netflix, Intuit und Salesforce.com.

Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0290 2018-03-08/17:36