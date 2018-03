Bad Marienberg - Die RCM Beteiligungs AG (ISIN DE000A1RFMY4/ WKN A1RFMY) hat ihre Konzerngeschäftszahlen im sechsten Jahr in Folge gesteigert und weist für 2017 einen Konzerngewinn vor Steuern in Höhe von auf 2,1 Mio. Euro (Vorjahr 1,8 Mio. Euro) aus, so die RCM Beteiligungs AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

