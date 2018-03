Auf der Handelsblatt-Tagung "Zukunft Stahl" diskutieren die Unternehmer die Branchentrends von morgen - und träumen von der "mannlosen Fabrik".

Wenn im Stahlgeschäft von Nullen und Einsen die Rede ist, dann geht es meistens um die vielen Millionen Tonnen, die jedes Jahr zu viel produziert werden. Doch auch in dieser traditionsbewussten Branche ist die Digitalisierung nicht mehr aufzuhalten.

Auf der Handelsblatt-Jahrestagung "Zukunft Stahl" präsentierten die Unternehmen ihre Ideen für ein stählernes Digitalzeitalter - darunter junge Start-ups, aber auch altehrwürdige Traditionskonzerne wie die Duisburger Klöckner & Co.

So warb etwa Klöckner-Vorstandschef Gisbert Rühl für einen Kulturwandel in der Stahlbranche: weg von starren Hierarchien, die Fehler minimieren sollen, hin zu einem offenen Innovationsprozess, der Fehler verzeiht. "Wir haben inzwischen sogenannte Failure Nights eingerichtet, bei denen unsere Mitarbeiter ihre Fehler präsentieren."

Das Ergebnis eines solchen Kulturwandels brachte Rühl gleich mit: XOM ist eine digitale Handelsplattform für Werkstoffe wie Stahl und Stahlprodukte - entwickelt im Hause Klöckner. "Wir haben die Abteilung ‚iKlöckner' unabhängig von unserer Zentrale gegründet, um fähige IT-Entwickler für unser Projekt zu finden."

Als Sitz habe man Berlin gewählt - "um fähige Entwickler zu finden, die es in Duisburg so nicht gibt", erklärte der Vorstandsvorsitzende in seinem Vortrag. Aus den einst zwei Mitarbeitern sind inzwischen ...

