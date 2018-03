Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Dornbirn, Österreich (pta037/08.03.2018/18:10) - Die Zumtobel Group kann die Neuaufstellung des Vorstands rascher als angekündigt abschließen. Thomas Tschol übernimmt die Funktion des Finanzvorstands.



Nachdem der Aufsichtsrat der Zumtobel Group erst am 1. Februar Alfred Felder als Vorstandssprecher nominiert hat, betraute er nun, wiederum einstimmig, Thomas Tschol mit der Funktion des CFO. Thomas Tschol übernimmt lückenlos von Karin Sonnenmoser und wird sich noch im März einarbeiten, um formal ab 1. April 2018 als CFO zu fungieren.



Der als Finanzvorstand in internationalen Konzernen erfahrene Manager kehrt nach Hause zurück, denn er ist gebürtiger Vorarlberger. Zuletzt war er über vier Jahre CFO bei Mayr-Melnhof Holz. Das Unternehmen hat erfolgreich eine umfassende Reorganisation umgesetzt.



Damit hat die Zumtobel Group die notwendig gewordene Neuaufstellung des Vorstands rasch abgeschlossen. Dieser widmet sich nun den vordringlichen Aufgaben - Strategie und Restrukturierung -, um zu Stabilität und Wachstum im Interesse aller Stakeholder zurückzukehren.



