Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Freitag, dem 9. März 2018, erwartet werden. Dabei stehen die geldpolitischen Entscheidungen in Japan, die Inflationsrate in China, die aktuellen Import- und Exportdaten sowie Produktionszahlen aus Deutschland auf der Agenda. Besondere Beachtung findet sicher auch der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Darüber hinaus werden Allianz, UBS u.a. ihre Bilanzen vorlegen.