Liebe Leser,

die Linde-Aktie springt im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse nach oben. Charttechnisch betrachtet bleibt der sekundäre Aufwärtstrend weiterhin intakt, damit aber auch der primäre Trend. Grund für die positive Entwicklung sind die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 sowie die Prognosen für das Jahr 2018. Die Ergebnisse fielen größtenteils über den Erwartungen der Analysten aus. So hatte man zwar beim Umsatz die Analysteneinschätzungen ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...