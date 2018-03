The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2018



ISIN InstCod Name



DE0006275001 ARCANDOR AG O.N.

IE00BRHZ0398 ISHSIII-MSCI T.UK RE LSD

IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD

IE00B2QWDR12 ISHSII-MSCI ACFE XJSC DLD

IE00B27YCF74 ISHSII-GL.T.+FOREST.DLDIS

IE00B27YCN58 ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS

IE00B27YCP72 ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS

IE00B296QM64 ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS

IE00B3VTMJ91 ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC

IE00B5W4TY14 ISHSVII-MSCI KOREA DL ACC

IE00B6R52143 ISV-AGRIBUSIN.U.ETF DLA

IE00B7LGZ558 ISV FRAN.GOV.BD U.ETF EOD

JP3294600006 HITACHI KOK.

US1296031065 CALGON CARBON DL-,01

XS1204116088 FAURECIA 15/22

US29878TDA97 EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB)