US-Präsident Donald Trump kündigte vor Kurzem an, dass in Zukunft auch Strafzölle auf Autos denkbar wären, sollte die EU auf die bereits angekündigten Zölle mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren. Volkswagen bleibt in dieser Hinsicht aber entspannt. Beim Automobilsalon in Genf äußerte sich Volkswagen-Chef Matthias Müller zu dem Thema. Die Zölle kämen für alle überraschend, doch man müsse schauen, wie sie sich konkret verhalten.

Es solle in aller Gelassenheit bewertet und ... (Robert Sasse)

