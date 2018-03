Mit 2,5-fach höherer Geschwindigkeit, einer 100 % besseren Leistung pro Dollar, Rückwärtskompatibilität und einem zukunftssicheren Upgrade-Pfad auf 100G bieten die neuen 25G Systeme die besten Gesamtbetriebskosten (TCO) ihrer Klasse für die agilen Rechenzentren von heute



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Enterprise Computing-, Speicher- , und Netzwerklösungen sowie bei Green Computing-Technologie, treibt die rasche Umstellung der Server- und Speicherbranche auf 25G Ethernet Netzwerktechnologie mit einer robusten Auswahl an Lösungen bei Netzwerkschnittstellenkarten (NIC) und Top-of-Rack (ToR) Switches voran.



Mit zunehmender Memory-, Prozessor- und Speicherleistung steigt natürlicherweise auch die Nachfrage nach Netzwerkkapazität. In Kombination mit einer gesteigerten Systemleistung hilft 25G Ethernet Unternehmen dabei, neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen. Diese Innovationen unterstützen intelligentere Maschinen und größere Datenmengen mit einer 2,5-fach schnelleren Single-Lane-Netzwerkleistung als 10G - und das alles zu denselben Kosten. Gemäß Branchenanalysten wird sich 25G in den nächsten ein oder zwei Jahren volumenmäßig verdreifachen.



"Jetzt ist die Zeit für die Umstellung von 10G auf 25G Networking gekommen und diese Umstellung findet sehr schnell statt!", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Selbstfahrende Autos, AI, maschinelles Lernen, Massendaten und NVMe-over-Fabric (NVMe-oF) treiben nicht nur die Systemleistung an ihre Grenze, sondern auch die Nachfrage nach mehr Bandbreite. Dank höherer Leistung, besserer Skalierbarkeit, aber auch eines einfachen und klaren Pfades für Upgrades auf 100 Gigabit Ethernet Netzwerke aktualisieren Kunden ihre Netzwerke auf 25G, um den Netzwerkdurchsatz zu steigern und die Anforderungen jener Anwendungen zu erfüllen, die nach noch mehr Bandbreite hungern."



Supermicro bietet ein umfassendes Portfolio an 25G NIC-Lösungen an, die es Kunden erlauben, fast alle Systeme von Supermicro zukunftsfähig zu machen, indem sie sie mit 25G Ethernet Netzwerktechnologie ausstatten. Alle 25G Produkte von Supermicro sind für beide Geschwindigkeiten geeignet, sodass sie entweder mit 10G oder 25G laufen. Dies bietet Unternehmen, die erst am Anfang ihrer Entwicklung von einer 10G auf eine 25G Netzwerkinfrastruktur stehen, einen hervorragenden Investitionsschutz. Kunden können diese Systeme heute installieren und sie mit ihrer bestehenden Infrastruktur verbinden. Sobald die Zeit für ein Upgrade auf 25G gekommen ist, ist dafür nur mehr ein Konfigurations-Update erforderlich und es sind keine weiteren, störenden und teuren Veränderungen der Hardware nötig.



Für alle, die ihre ToR-Switches auf 25G upgraden möchten, bietet Supermicro sowohl seinen Flaggschiff 100G Switch als auch denen neuen, unabhängigen 25G Switch an. Beim SSE-C3632S handelt es sich um einen 100G Switch, der so konfiguriert werden kann, dass jeder seiner 32 Ports auf vier gesplittet wird. Damit unterstützt er bei 25G bis zu 128 Verbindungen. Als Alternative dazu ist der neue SSE-F3548S eine äußerst kostengünstige Option mit 48 Ports für 25G sowie sechs Uplinks für 100G. Die Uplinks können jeweils auf vier gesplittet werden, sodass bis zu 72 Verbindungen bei 25G unterstützt werden.



Des Weiteren bietet Supermicro einen 25G Switch (SBM-25G-100) mit dem X11 SuperBlade® an. Dieser Switch kann entweder mit dem 8U SuperBlade-Gehäuse (SBE-820J) oder dem 6U SuperBlade-Gehäuse (SBE-610J) verwendet werden und er verfügt über 25G Downlink-Verbindungen und vier QSFP28 Ports, wobei jeder Port als 40G oder 100G Uplink-Verbindung konfiguriert werden kann. Mithilfe von Splitterkabeln können einzelne 40G Ports in vier 10G Ports oder der 100G Port in vier 25G Ports gesplittet werden. Ebenso wie der standardmäßige 25G ToR-Switch verhandelt der Blade-Switch automatisch und ist mit 10G Networking kompatibel. Damit verfügen Kunden über einen klaren Pfad für künftige 25G Upgrades ihrer bestehenden Rechenzentruminfrastruktur. Kunden, die mit der Blade-Netzwerkmanagement-Schnittstelle des MBM-GEM-004 vertraut sind, profitieren von der Verwendung einer ähnlichen GUI/CLI-Schnittstelle mit dem neuen 25G Switch. Zusätzlich unterstützt er die neuesten Netzwerkprotokolle, die für die Rechenzentrum- und Cloud-Infrastrukturumgebung von heute erforderlich sind. Die 25G Mezzanin-Karte, die als Schnittstelle mit dem Blade-Server dient, unterstützt RDMA/RoCE, DPDK, Packet Pacing, Flow Steering und Ethernet Offloads.



25G Ethernet steigert die Produktivität von zahlreichen unterschiedlichen Anwendungen. So treiben zum Beispiel Web-zentrische oder E-Commerce-Geschäftsmodelle immer die Nachfrage nach größerer Netzwerkbandbreite. Ebenso benötigen Hochleistungs-Computing (HPC), verteilte Anwendungen und geclusterte Datenbanken schnelle Netzwerke. Und NVMe-over-Fabric (NVMe-oF) treibt die Anforderung nach höheren NIC- und Backbone-Netzwerkgeschwindigkeiten nach oben. Die zahlreichen 25G Lösungen von Supermicro können alle diese Anwendungen effektiv unterstützen.



Weitere Informationen über 25G NIC und das Angebot von Switch-Produkten von Supermicro finden Sie unter https://www.supermicro.com/networking.



Informationen zu Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI)



Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloudcomputing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.



Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, SuperBlade und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.



Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



