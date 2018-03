FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Anleger während des nachbörslichen Geschäfts mit deutschen Aktien die Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend mit ähnlichem Gleichmut aufgenommen wie die Investoren an der Wall Street. "Es hat keine erhöhten Umsätze gegeben, die waren sogar eher verhalten", sagte der Marktteilnehmer mit Blick auf die US-Zölle. Am Gesamtmarkt habe sich zudem nichts getan, die Kurse hätten sich nicht bewegt. Die Titel der Deutschen Telekom bewegten sich immerhin ein bisschen und wurden am Abend 0,5 Prozent leichter gestellt. Die Gewerkschaft Verdi hatte nach Xetra-Schluss zu Warnstreiks bei der Telekom aufgerufen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.355 12.356 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

