In den Bibliotheken der Universitäten von Harvard und Cambridge als IoT-Buch aufbewahrt.

Ein mit dem Smartphone verbundenes Buch, das Wildvögel retten kann, von denen jede siebte Art bedroht ist.

Tokyo Book Publication, die Publishing Division der Brain Corp. (Hauptsitz: Präfektur Nagano, Repräsentant: Noriaki Nakata) hat The Sustainable IoT Book am 8. März 2018 über Amazon.com herausgegeben. Dieses Buch wurde vom Donate 4 Birds Project gestaltet, das von Conservation International Japan (Shinjuku-ku, Tokio, mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten), einer gemeinnützigen Organisation (NRO), die Umweltschutzaktivitäten in puncto Nachhaltigkeit betreibt, und ihrem Projektteam durchgeführt wurde.

Book cover (Photo: Business Wire)

Donate 4 Birds ist eine Bewegung zum Schutz von Wildvögeln und der Umwelt über Twitter (das Logo ist das Motiv eines Wildvogels), einem "Vogel", der im 21. Jahrhundert stärker als alle anderen zugenommen hat. Die Aktivitäten begannen im Juli 2016, zum 10. Jahrestag der Dienste von Twitter. Bis heute haben wir die Unterstützung von über 100.000 Twitter-Abonnenten erfahren. Dieses IoT-Buch verbindet sich mit Donate 4 Birds und dokumentiert Vögel, deren Aussterben Auswirkungen auf unser tägliches Leben hätte. In jede Seite mit einer einfachen Zeichnung eines Wildvogels ist die Nahfeldkommunikation (NFC) integriert, durch die eine Verbindung mit einem tragbaren Mobilgerät hergestellt wird. Neben der Möglichkeit, für Aktivitäten zum Schutz von Wildvögeln zu spenden, werden Artikel aktualisiert, um so die neusten Informationen zu Wildvögeln bereitzustellen.

Diese Bücher können bei Amazon.com erworben werden. Sie können auch an den Universitäten von Cambridge und Harvard sowie in anderen akademischen Einrichtungen auf der ganzen Welt, denen sie gespendet wurden, gelesen werden. Außerdem planen wir, auf Anfrage kostenfrei über eine eigens eingerichtete Webseite an Bildungseinrichtungen zu spenden.

Kurzdarstellung des Buches:

Herausgeber: Donate 4 Birds Project

Verleger: Tokyo Book Publication

Veröffentlicht von: Refre Publication

Veröffentlichungsdatum: Donnerstag, 8. März 2018

Verkaufspunkte:

Donate 4 Birds The Sustainable IoT Book eigene Webseite

Seiten-URL: http://donateforbirds.com/book/

Amazon.com

Seiten-URL: https://www.amazon.co.jp/dp/4866411473/ref=sr_1_1's=books&ie=UTF8&qid=1520320929&sr=1-1

Format: Duodez 52 Seiten 180 mm (L) 128,5 mm (B)

ISBN: ISBN 978-4-86641-147-7 C0645

Preis: 9.800 (ohne Steuern)

Beinhaltet:

Eine schlichtes Design, welches nur gefährdeten Wildvögel zeigt.

Beim Design wird das Twitter-Logo verwendet.

Beim Design wird das Twitter-Logo verwendet. Die in jede Seite integrierte NFC-Technologie bedeutet, dass durch einfaches In-die-Nähe-Halten eines tragbaren Mobilgeräts automatisch eine Spendenfunktion aufgerufen wird und Sie die neuesten Informationen sehen können. Um die erheblichen Funkstörungen der in jeder Seite integrierten NFC-Tags zu beseitigen, haben wir eine Technologie verwendet, die gewöhnlich in japanischen Werken genutzt wird. So konnten wir das Buch IoT-fähig machen.

Sie können mit der $Cashtag-Spendenfunktion von Twitter Geld spenden oder Ihr eigenes Konto über einen beliebigen Zeitraum spenden und Ihre Follower können benachrichtigt werden.

*Spenden von Twitter-Konten können auch jederzeit widerrufen werden.

Wenn Sie die Spende Ihres Kontos stornieren, wird Ihr Konto so wiederhergestellt, wie es war, unmittelbar bevor es gespendet wurde.

Projektdarstellung:

Jede siebte Wildvogelart ist durch die Auswirkungen menschlichen Handelns vom Aussterben bedroht, wobei Wildvögel als Umweltbarometer gelten. Fast alle großen Wildvogelarten stehen kurz vor dem Aussterben. Wenn sie verschwinden, werden Ökosysteme zusammenbrechen, und auch unser Leben wird davon stark beeinträchtigt sein. Die Donate 4 Birds-Bewegung schützt Wildvögel und die Umwelt mit einem Vogel, der im 21. Jahrhundert am stärksten zugenommen hat Twitter. Donate 4 Birds hat zwei Spendenansätze entwickelt, um Initiativen zum Schutz der lebenswichtigen Ökosysteme von Wildvögeln zu unterstützen und eine nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Die erste Spendenart ist die herkömmliche, nämlich Geld zu spenden. Die zweite bildet die weltweit erste Initiative, bei der Sie Twitter spenden, einen Vogel, den Sie selbst geschaffen haben.*2 Indem Sie Ihr eigenes Konto spenden, können Sie Ihre Follower über Wildvögel und die raue Wirklichkeit, der sie ausgesetzt sind, informieren und um Spenden bitten. Ab 2018 fügen wir mit einem Buch auch ein Instrument hinzu, das stärker in Erinnerung bleibt als digitale Mittel. Darüber hinaus führen wir eine breitere Auswahl an Aktivitäten durch.

Conservation International

Weltweite Seite: https://www.conservation.org/

Conservation International Japan

Seite für Japan: http://www.conservation.or.jp/

