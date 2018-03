Es war nahezu die gleiche Uhrzeit, Dauer und Preis wie am Vortag, um den der Bitcoin und der Rest des Coin Markets fiel. Zufall? Eigentlich konnte man fast die Uhr danach stellen. Pünktlich um 17:15 Uhr hatten wir einen weiteren Dump im Bitcoin, der ihn wiederum innerhalb einer Stunde in der Spitze auf ein Tief von 9.025 USD (Bitfinex) führte. Dann erholte sich der Bitcoin, ebenfalls wie am Vortag, und steht nun um 23:40 Uhr recht konstant um die 9.300 USD und damit mitten in dem gelben Band, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...