GERSAN ELEKTRIK Ticaret ve Sanayi A.S ("GERSAN" oder "GERSAN A.S.") hat eine Finanzierungsfazilität für TRY[101] Million unter einer Aktienzeichnungsfazilität (Share Subscription Facility, "SSF") und Call-Optionsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit GEM Global Yield Fund unterzeichnet, der privaten alternativen Investorengruppe.



Diese TRY[101] Million finanziert sich aus verschiedenen Instrumenten, TRY50 Million in Kapital aus der SSF und TRY[51] Million von dem [7.1] Million-Call-Optionen emittierenden Unternehmen. Diese können innerhalb von drei Jahren von GEM Global Yield Fund zum Preis von TRY[7.2] pro Aktie ausgeübt werden.



Mit dieser neuen Vereinbarung stärkt das Unternehmen seine Umlaufkapitalposition.



Informationen zu GERSAN



GERSAN A.S. wurde 1980 gegründet und ist ein führendes Unternehmen der Elektroindustrie mit 38 Jahren Erfahrung. GERSAN A.S. ist ein innovatives Unternehmen mit F&E-Fokus, das technologische Elektroprodukte produziert. Einige unserer Produkte besitzen internationale Patente.



Diese Produkte haben internationale Zertifizierungen wie GOST, IEC, BS, TSE, EN, ATA, IPH, ISO9001-14001-18001 und CE erhalten. Wir exportieren in 88 Länder.



Eckdaten zu unseren Produktionsstandorten:



- Hauptwerk in Istanbul, 7.000m2. - Produktion in Zonguldak-Çaycuma, 46.000m2. - Werk in Kaliningrad (Russland), 10.000m2, auf einem 36.000m2 großen Grundstück (staatliche Investitionshilfe bis 2032) - Werk in Oman, 5.000m2, mit staatlicher Beihilfe



Wir haben Ausstellungen in Dubai, Nigeria, Kasachstan, Lettland und Katar.



Unsere wichtigen Geschäftsbereiche:



Leitungskanalsysteme



- Leitungskanalsystem 25-6300A LV - Leitungskanalsystem 36kV MV - Schutzart IP 55 & 68



Verteilertafelsysteme



- ASTA-zertifiziert für 5000A 150kA-1sc



G-Bus industrielle Automatisierungssteuerung



- International patentierte PLC-Stromleitungs-Kommunikations-Automatisierung



LED-Beleuchtungssysteme



- Co-Branding mit OSRAM - Gesichtserkennung und entsprechende Software - Automatisierungssysteme für intelligente Straßenbeleuchtung



Elektrische Fahrzeugladesysteme (AC/DC/kabellos)



Kabelführungs- und Hilfssysteme



Erdungssysteme



Unterflurkanalsysteme



Sämtliche Produkte und Produktionsprozesse sind nach ISO, IEC, EN, ENEC und CB zertifiziert.



Informationen zu GEM:



Global Emerging Markets (http://www.gemny.com) wurde 1991 gegründet. GEM ist eine 3,4 Mrd. USD schwere Investorengruppe, die 375 Transaktionen in 68 Ländern abgewickelt hat. Die Gesellschaft ist eine alternative Investorengruppe, die ein breites Spektrum von Anlageinstrumenten rund um den Globus verwaltet. Zu den GEM-Fonds zählen unter anderem: CITIC-GEM Fund, Kinderhook, GEM Global Yield Fund, GEM India und VC Bank/GEM Mena Fund*.



(*GEM hat seine LP- und GP-Beteiligungen in Q1 2010 veräußert.)



