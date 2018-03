NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Hugo Boss nach Zahlen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 80 Euro angehoben. Die Umsatzerholung des Modekonzerns sei auf einem guten Weg - trotz schleppender Margenverbesserungen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx

Datum der Analyse: 09.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0016 2018-03-09/06:41