EuroStoxx Telecommunications (Price)-Index-Zertifikat

Mit einem Investment in die Deutsche Telekom-Aktie mussten Anleger in den vergangenen 12 Monaten mit einem Minus von 17 Prozent einen ähnlich hohen Verlust wie bei einem Direktinvestment in den EuroStoxx Telecommunications (Price)-Index (ISIN: EU0009658566) hinnehmen, der im gleichen Zeitraum 15 Prozent seines Wertes einbüßte. Neben der Deutsche Telekom-Aktie enthält der Index derzeit 9 führende europäische Unternehmen der Telekommunikationsbranche, wie beispielsweise die spanische Telefonica oder die niederländische KPN.

Für Anleger, die in den nächsten Jahren keinen massiven Einbruch des Indexstandes erwarten, bietet das derzeit zur Zeichnung angebotene UBS-Express-Zertifikat mit fixem Kupon eine durchaus attraktive Renditechance.

4,60% Zinsen pro Jahr und 35% Sicherheitspuffer

Der am 23.3.18 festgestellte Schlusskurs der EuroStoxx Telecommunications (Price)-Index wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben, bei 65 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf des Index erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen (erstmals am 1.10.18) einen fixen Kupon in Höhe von 4,60 Prozent pro Jahr ausbezahlt. Notiert der Index an einem der ebenfalls im Halbjahresintervall angesetzten Bewertungstage (erstmals am 24.9.18) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 1.000 Euro und der Zinszahlung zurückbezahlt. Die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt im Fall der vorzeitigen Rückzahlung.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (23.3.21), dann wird die Rückzahlung mit 1.000 Euro erfolgen, wenn der Indexstand während des gesamten Beobachtungszeitraumes (26.3.18 bis 23.3.21) niemals die Barriere berührt oder unterschritten hat, oder wenn der Index nach der Barriereberührung am letzten Bewertungstag wieder oberhalb des Startwertes notiert. Befindet sich der Index nach der Barriereberührung am Bewertungstag unterhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat gemäß der negativen prozentuellen Indexentwicklung zurückbezahlt.

Das UBS-4,6% Express-Zertifikat mit fixem Kupon auf den EuroStoxx Telecommunications (Price)-Index, maximale Laufzeit bis 30.3.21, ISIN: DE000UBS3WS1, kann noch bis 23.3.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem Express-Zertifikat mit fixem Kupon auf den EuroStoxx Telecommunications (Price)-Index können Anleger in maximal 3 Jahren bei einem bis zu 35-prozentigen Indexrückgang einen Jahresbruttoertrag von 4,6 Prozent erwirtschaften.

Quelle: hebelprodukte.de