FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.005 EUR

XFRA DE000HLB3AB7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/16 0.001 %

F1P XFRA TH0961010Y12 TTW PCL -FGN- BA 1 0.008 EUR

HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.194 EUR

VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.153 EUR

F1P2 XFRA TH0961010R11 TTW PCL -NVDR- BA1 0.008 EUR

MGK XFRA IL0010823123 MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01 0.105 EUR

SHG XFRA HK0016000132 SUN HUNG KAI PTIES 0.124 EUR

MVV1 XFRA DE000A0H52F5 MVV ENERGIE AG NA O.N. 0.900 EUR

GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.048 EUR

GDUB XFRA BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. PFD 0.007 EUR

NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.048 EUR

IDZ XFRA AU000000IGO4 INDEPENDENCE GROUP NL 0.006 EUR

CLZ XFRA AU000000CTX1 CALTEX AUSTRALIA 0.384 EUR

I8MA XFRA US8291601008 SIMS METAL MGMT LTD. ADR 0.147 EUR

XFRA DE000HSH3230 HSH NORDBANK MZC 12 12/19 0.000 %

7OA XFRA AU000000APO2 APN OUTDOOR GROUP 0.079 EUR

ZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.089 EUR

EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.170 EUR

8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.137 EUR

E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.210 EUR