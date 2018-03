TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un wird an den Börsen in Ostasien und Australien positiv aufgenommen. Allerdings kommen die Aktienmärkte der Region am Freitag von ihren Tageshochs im späten Handel wieder etwas zurück. Die erste Euphorie sei realistischeren Erwartungen gewichen, sagt Takahiro Sekido, Japan-Stratege bei der Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Nach Börsenschluss in Asien steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Februar zudem ein weiteres Highlight an, auf das die asiatischen Märkte aber erst am Montag reagieren können. Die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), an ihrem geldpolitischen Kurs unverändert festzuhalten, war derweil weithin erwartet worden und bewegt daher nicht. Allerdings wird später noch BoJ-Gouverneur Kuroda sprechen. Seine Äußerungen dürften aufmerksam verfolgt werden, nachdem er jüngst angedeutet hatte, dass die BoJ im kommenden Jahr damit beginnen werde, eine Abkehr von ihrer ultralockeren Geldpolitik zu prüfen.

Erleichterung in Seoul

Zu den größten Gewinnern gehört der Aktienmarkt in Seoul. Dort steigt der Kospi um 0,7 Prozent, nachdem der US-Präsident eine Einladung Kim Jong Uns nach Nordkorea angenommen hat. Die beiden wollen über die Denuklearisierung Nordkoreas sprechen. Wenn das Treffen zustande käme, wäre es die erste Zusammenkunft eines amtierenden US-Präsidenten mit einem Führer des hochgerüsteten und diplomatisch isolierten asiatischen Landes.

Die Erleichterung über die Annäherung ist umso größer, weil weithin befürchtet worden war, dass sich der Konflikt zwischen den beiden Koreas nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Südkorea wieder verschärfen könnte, heißt es am Markt. Nun sei dieses Risiko aber gebannt, sagt Toshikazu Horiuchi, Aktienstratege bei IwaiCosmo Securities Co.

An der Tokioter Börse legt der Nikkei-225-Index um 0,3 Prozent zu. Im frühen Handel hatte der Index zeitweise bis zu 2,4 Prozent im Plus gelegen, gestützt von einem deutlicher nachgebenden Yen. Allerdings hat die japanische Landeswährung mittlerweile zum US-Dollar wieder Boden gutgemacht. Für einen Dollar werden aktuell etwa 106,60 Yen gezahlt, in der Spitze kostete der Greenback 106,95 Yen.

US-Zölle belasten Metallpreise und Branchenaktien

In Australien, wo der Handel schon beendet ist, haben die Börsen ihr anfangs deutlicheres Plus auf 0,3 Prozent verringert. Gesucht waren die Aktien der großen Banken des Landes. Aktien der rohstoffnahen Unternehmen fielen jedoch zurück, nachdem die Ölpreise gesunken und auch die chinesischen Metall-Futures wegen der US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl unter Druck geraten sind. Die Aktien des australischen Bergbaukonzerns Fortescue, der vorwiegend Eisenerz abbaut, fielen um 1,5 Prozent.

Auch in der übrigen Region leiden Aktien der Stahlbranche unter den US-Zöllen. In Tokio geht es für Nippon Steel & Sumitomo Metal um 0,8 Prozent nach unten. Kobe Steel verlieren 3,4 Prozent und JFE 1,8 Prozent. Die Aktie des südkoreanischen Stahlkonzerns Posco verbilligt sich um 3,6 Prozent. Angang Steel büßen in Hongkong 2,3 Prozent ein.

Im Ölsektor verliert der Kurs der japanischen Inpex 0,8 Prozent. Die australische Oil Search gab um 1,5 Prozent nach, und Woodside Petroleum verloren 1,3 Prozent.

Die Ölpreise erholen sich unterdessen etwas von den kräftigen Vortagesverlusten. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI steigt um 0,2 Prozent auf 60,26 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent erholt sich um 0,3 Prozent auf 63,83 Dollar. Gold ist bei den wieder risikobereiteren Anlegern nicht gefragt. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 1.318 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.963,20 +0,34% -1,68% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.428,32 +0,28% -5,87% 07:00 Kospi (Seoul) 2.449,98 +0,69 -0,71% 07:00 Schanghai-Comp. 3.297,99 +0,29% -0,30% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.936,88 +0,92% +1,07% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.487,81 +0,21% +2,62% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.842,49 +0,16% +2,38% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,2318 +0,0% 1,2313 1,2393 +2,5% EUR/JPY 131,36 +0,4% 130,89 131,46 -2,9% EUR/GBP 0,8921 +0,1% 0,8914 0,8924 +0,4% GBP/USD 1,3807 -0,0% 1,3814 1,3886 +2,1% USD/JPY 106,65 +0,3% 106,29 106,07 -5,3% USD/KRW 1069,30 -0,5% 1074,22 1071,95 +0,2% USD/CNY 6,3436 +0,0% 6,3422 6,3340 -2,5% USD/CNH 6,3429 -0,0% 6,3434 6,3320 -2,6% USD/HKD 7,8407 +0,0% 7,8403 7,8374 +0,4% AUD/USD 0,7796 +0,1% 0,7787 0,7807 -0,3% NZD/USD 0,7275 +0,2% 0,7262 0,7272 +2,5% Bitcoin BTC/USD 8.616,74 -7,9% 9.356,62 9.968,93 -31,24 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,27 60,12 +0,2% 0,15 -0,2% Brent/ICE 63,79 63,61 +0,3% 0,18 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,60 1.322,04 -0,3% -3,45 +1,2% Silber (Spot) 16,45 16,49 -0,3% -0,05 -2,9% Platin (Spot) 951,55 955,00 -0,4% -3,45 +2,4% Kupfer-Future 3,04 3,06 -0,5% -0,01 -7,8% ===

