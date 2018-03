Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Versicherer dürfte die durchschnittlichen Markterwartungen übertreffen und eine weitere Dividendenerhöhung in Aussicht stellen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie berge derzeit ein Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent und befinde sich auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./edh/la Datum der Analyse: 09.03.2018

