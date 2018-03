Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-09 / 08:00 *Pressemitteilung* *ACCENTRO beteiligt sich an Hamburg-Portfolio und setzt bundesweite Expansion fort* *- Minderheitsbeteiligung an Wohnportfolio mit 321 Einheiten in besten Lagen Hamburgs* *- Privatisierung von 193 Einheiten durch ACCENTRO vereinbart* *Berlin, 9. März 2018* *-* Die ACCENTRO Real Estate AG, (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, führend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland, beteiligt sich über ein Joint Venture an einem Wohnportfolio mit 321 Einheiten in exzellenten Hamburger Lagen. Im Rahmen des Joint Ventures wird ACCENTRO 193 Wohneinheiten des Portfolios privatisieren. ACCENTRO weitet damit ihr Engagement in einem der attraktivsten, deutschen Wohnimmobilienmärkte deutlich aus. *Ausbau der Präsenz in einem attraktiven Immobilienmarkt* Mit einer Minderheitsbeteiligung an dem Joint Venture sichert sich ACCENTRO den Zugang zu vielversprechenden Privatisierungsobjekten. Bei den Joint Venture Partnern handelt es sich um renommierte, international agierende Immobilien-Investoren. "Mit diesem Joint Venture beteiligen wir uns an einem Portfolio in Hamburgs Bestlagen und setzen unsere bundesweite Expansion konsequent fort. Die Kooperation ist für uns besonders interessant, weil wir neben den Beteiligungserträgen erheblich von den Vertriebsaufträgen profitieren werden", erklärt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. "Ich freue mich, dass wir in Hamburg unser Engagement deutlich ausbauen können, denn dieser Immobilienmarkt bietet exzellente Chancen", fügt Mingazzini abschließend hinzu. *Privatisierungsbestand in besten Lagen Hamburgs* Das Portfolio mit einer Gesamtfläche von knapp 30.000 Quadratmetern verteilt sich auf zwölf Wohngebäude in den Hamburger Stadtteilen Eppendorf, Harvestehude, Winterhude, Neustadt und Uhlenhorst. Das Portfolio verfügt über Dachausbau und Nachverdichtungspotenziale, die im Laufe des Privatisierungsprozesses gehoben werden. ACCENTRO ist bereits mit einem Beratungsbüro in Hamburg vertreten. Im Zuge der Joint Venture-Beteiligung soll die Mannschaft weiter verstärkt und die Präsenz in der Hansestadt ausgebaut werden. Neben dem Hauptsitz im Heimatmarkt Berlin verfügt der Wohnungsprivatisierer über Beratungsbüros in Hamburg, Hannover, Leipzig und Köln. Mit einem Privatisierungsportfolio von rund 3.000 Wohneinheiten ist das Unternehmen marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. *Über die ACCENTRO Real Estate AG* Die börsennotierte ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zusätzliche Umsätze generiert ACCENTRO über Portfolioverkäufe und die Vermarktung von Wohnungen für Investoren und Projektentwickler. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Köln, Düsseldorf, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig, Hannover oder Bonn. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). *Ansprechpartner PR* Jan Hutterer Kirchhoff Consult AG Borselstraße 20 22765 Hamburg E-Mail: accentro@kirchhoff.de Tel. 040 - 609 186 65 Fax 040 - 609 186 60 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Accentro Real Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-03-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 661967 2018-03-09

