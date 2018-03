In den letzten Wochen war es um die sonst so volatile Aktie des Wirkstoff-Forschungsunternehmens Evotec ungewöhnlich ruhig geworden. Was daran lag, dass die Nachrichtenlage immer dünner wurde. Es kamen keine neuen Nachrichten über Zukäufe, Kooperationen, Fortschritte bei einzelnen Wirkstoffen oder Meilensteinzahlungen.

