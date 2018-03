Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-09 / 08:20 *ProFair24, als Startup in 2016 gestartet, startet weiter durch* ProFair24 ist die einzige Auktionsplattform für Versicherungs- und Finanzberatungen am deutschen Markt. Verbraucher können ihre Beratung zum geplanten Neuabschluss für Versicherungen und/oder Finanzierungen an interessierte Versicherungs- und Finanzexperten versteigern. Weiterhin stellen wir unseren Nutzern hilfreiche Informationen aus der Versicherungs- und Finanzbranche zur Verfügung. Die neuesten Nutzerzahlen von über 100.000 Besuchern jeden Monat, belegen das hohe Kundeninteresse an unabhängigen Informationen. Es wurden bereits über 89.000 Kundentermin-Auktionen durchgeführt. *Einfacher und funktionaler Service steht im Mittelpunkt* Registrierte Nutzer können "Mein ProFair24" nutzen. Mein ProFair24 ist der digitale Versicherungsordner ohne Maklermandat. Da ProFair24 nicht als Versicherungsmakler und auch in keiner Abhängigkeit zu Versicherungsunternehmen steht, benötigen wir kein Maklermandat. Allerdings wäre eine weltweit verfügbare Verwaltung uns zu wenig gewesen. Verbraucher die ihre Versicherungsverträge hinterlegt haben, werden rechtzeitig zu jedem Ablauftermin automatisch informiert. Auf diese Weise verpassen unsere Nutzer keine Kündigungstermine mehr. 19.000 registrierte Versicherungskunden nutzen unseren Service und über 25.000 Versicherungsverträge wurden durch einen ersteigerten Beratungstermin neu abgeschlossen. *ProFair24 ist kostenlos für Versicherungskunden* Kostenlose Anmeldung und Nutzung für Verbraucher die einen Beratungstermin zu Versicherungs- oder Finanzprodukten versteigern. Die angebotenen Serviceleistungen finanzieren sich durch Werbung und Account-Gebühren von Versicherungsunternehmen und Versicherungsexperten. *Mehr über ProFair24 und den Gründer Roland Richert* Irgendwann im Leben ist es soweit - und man muss sich wohl oder übel mit dem Thema Versicherungen, Krediten oder Finanzierungen beschäftigen. Doch wie und wo wird man auch wirklich seriös und unabhängig beraten? Schließlich nimmt jede Versicherung und jeder Versicherungsexperte für sich in Anspruch, das für den Kunden beste Angebot parat zu haben. ProFair24 erhält weder Courtagen oder Provisionen und agiert somit unabhängig für seine Nutzer. Der Erlös aus der Versteigerung des Beratungstermins geht zu 100 Prozent an den Kunden und es besteht kein Abschlusszwang, denn die Kundenberatung steht im Vordergrund. Versicherungs- und Finanzexperten sollen durch ihre Beratungsqualität und die Produkte überzeugen die auf den Kunden zugeschnitten sind. *WIN-WIN Situation* Versicherungen, Versicherungs- und Finanzexperten finden aufgeschlossene und interessierte Neukunden mit ProFair24 und Verbraucher erhalten professionelle und persönliche Beratung. *ProFair24* Roland Richert Im Wullen 19 58453 Witten Tel.: 02302/2027679 Mail: info@profair24.de Website: https://profair24.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ProFair24 Schlagwort(e): Versicherungen 2018-03-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 662091 2018-03-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=02303b7a9ba0c9fa0bec67e8190ac19c&application_id=662091&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2018 02:20 ET (07:20 GMT)