Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit ihren gekürzten Prognosen für den Gewinn je Aktie würden die kurzfristigen Herausforderungen für den Pharma- und Chemiekonzern sowie die anhaltende Unsicherheit in der Sparte Performance Materials berücksichtigt werden, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ck Datum der Analyse: 09.03.2018

ISIN: DE0006599905