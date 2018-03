Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axel Springer nach Zahlen und dem Ausblick auf 2018 von 69,30 auf 67,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Prognosen des Medienkonzerns für das laufende Jahr seien etwas enttäuschend, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das reiche nicht, nachdem die Aktie jüngst so krätig gestiegen sei und damit eine Neubewertung erlebt habe./ajx Datum der Analyse: 09.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2018-03-09/09:05

ISIN: DE0005501357