Der DAX gewann pünktlich zum Start der gestrigen EZB-Pressekonfrenz an Stärke. Er arbeitete sich ins Plus vor und ging am Ende des Tages mit Zugewinnen von 0,9 Prozent aus dem Handel. EZB-Chef Mario Draghi sagte, dass er mit einer weiter positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone rechnet. Schlussstand des DAX: 12.355 Punkte. Marktidee: ElringKlingerElringKlinger hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt. Die meisten Analysten reagierten enttäuscht. Die Aktie von ElringKlinger rutschte danach auch erst einmal ab. Ohnehin ist die Performance 2018 eher schwach. Jetzt besteht allerdings Hoffnung auf eine Erholungswelle. Der Kurs formte gestern eine Bullish-Engulfing-Kerze.