Der Berliner Wohnungsprivatisierer ACCENTRO beteiligt sich an einem Wohnportfolio in Hamburg und weitet damit sein Engagement in einem der attraktivsten, deutschen Wohnimmobilienmärkte aus. Derweil kann der auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierte Asset Manager publity eine Mietvertragsverlängerung im Bürokomplex Artecom verzeichnen und: Bei der operativ erschlafften Beate Uhse soll ein ausgearbeiteter ...

