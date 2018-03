Liebe Trader,

Das Wertpapier der Linde-Gruppe hat seit den Sommertiefs aus 2016 eine erstaunliche Kursperformance abgeliefert und konnte Anfang Januar dieses Jahres sogar über die Marke von rund 200,00 Euro kurzzeitig springen. Das war jedoch auch zeitgleich der Auftakt zum Ende der vorausgegangenen Rally, im Januar verlor das Papier über 17 Prozent an Wert und setzte auf das Kursniveau von 165,00 Euro zurück. Anschließend startete eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen den Marken von 165,00 und grob 178,45 Euro. In diesem Bereich konnte die Linde-Aktie jedoch einen klaren Doppelboden etablieren und am Donnerstag deutlich über die obere Handelsspanne von 178,45 Euro zulegen. Nun geht es darum, diesen Ausbruch mit einem nachhaltigen Kaufsignal noch zu bestätigen und damit ein mustergültiges Kaufsignal aufzustellen.

Long-Chance:

Die Möglichkeiten für einen weiteren Anstieg der Linde-Aktie stehen nach vorläufiger Auswertung recht gut, trotzdem sollte möglichst noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über dem Niveau von 178,45 Euro erfolgen. Ziele lassen sich kurzfristig bei 186,72 Euro ausmachen, dass dem 38,2 % Fibonacci-Retracement entspricht. Darüber könnte sogar eine überschießende Kaufwelle bis auf ein Niveau von glatt 190,00 Euro aufwärts reichen und bietet hierdurch attraktive Long-Chancen. Solange das Linde-Papier aber in seiner bisherigen Handelsspanne verbleibt, sind kurzzeitige Rücksetzer bis in den Bereich des Doppelbodens bei 165,00 Euro noch möglich. Ein Unterschreiten dieses Unterstützungsniveaus würde hingegen eine fortgesetzte Verkaufswelle in Richtung 160,00 Euro etablieren und eine baldige Erholung praktisch unmöglich machen. In diesem Fall wären kurzfristig Short-Positionen wieder von Vorteil.

Einstieg per Market-Buy-Order: 179,25 Euro

Kursziel: 186,72 / 190,00 Euro

Stopp: < 173,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 6,25 Euro

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Linde AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 179,25 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

