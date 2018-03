Original-Research: Manz AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Manz AG Unternehmen: Manz AG ISIN: DE000A0JQ5U3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.03.2018 Kursziel: 55,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Analyst: Robert-Jan van der Horst Manz schafft den Turnaround im Schlussquartal Manz hat gestern vorläufige Zahlen für 2017 veröffentlicht, die unterhalb der Guidance und unserer Erwartungen lagen. Die wichtigsten Eckdaten sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. [Tabelle] Solarumsätze verschieben sich in Q1 2018: Der Umsatz lag mit 325,0 Mio. Euro zwar um 40,7% über Vorjahr, die Guidance von mehr als 350 Mio. Euro wurde jedoch nicht erreicht. Grund hierfür waren im Wesentlichen kleinere Verzögerungen beim CIGS- Großauftrag, die zu einer Umsatzverschiebung in Q1 des laufenden Jahres geführt haben. So hatte Manz im Januar das Erreichen eines Meilensteins und eine damit verbundene Zahlung von 43 Mio. Euro vermeldet. Rückkehr zur Profitabilität: Wie avisiert konnte Manz in 2017 mit einem positiven EBIT i.H.v. 1,6 Mio. Euro abschließen. Hierin enthalten war ein positiver Sonderertrag von 34,4 Mio. Euro aus dem Anteilsverkauf der Manz CIGS Technology GmbH. Bereinigt um diesen Effekt wurden die Verluste trotz der laufenden Neuausrichtung des Konzerns von -35,9 Mio. Euro im Vorjahr auf -32,8 Mio. Euro verringert. Unsere adj. EBIT-Prognose von -17,6 Mio. Euro konnte aufgrund der geringeren Solarumsätze nicht erreicht werden. Mit Blick auf die sequenzielle Entwicklung zeigen sich jedoch deutliche Fortschritte durch Manz' Optimierungsprogramm. So ging der operative Verlust qoq deutlich zurück und Manz konnte in Q4 operativ wieder ein positives EBIT von 0,8 Mio. Euro verbuchen. Perspektiven bleiben gut: Für 2018 verfügt Manz über eine hohe Visibilität im Solarbereich durch den laufenden CIGS-Großauftrag. Auch die Nachfrage für die Display-Produktionstechnologien und im Contract Manufacturing entwickelt sich weiter gut. Die neuen Serienmaschinen und -module, die das Ergebnis in 2017 durch vorlaufende Entwicklungskosten und den Aufbau des Vertriebsapparates deutlich belastet haben, dürften im laufenden Jahr einen positiven EBIT-Beitrag liefern. Bei den Anlagen zur Batterieproduktion für die E-Mobility rechnen wir aufgrund eines Ausbaus im Vertrieb sowie steigenden F&E-Aufwendungen nun mit höheren Verlusten als bisher, gehen aber von weiteren Erfolgsmeldungen bei den Pilotlinien und einer verbesserten Visibilität für die kommenden Jahre aus. Fazit: Auch wenn Manz bei Umsatz und Ergebnis deutlich unter unseren Erwartungen lag, sehen wir den Investment Case weiter intakt. Wir haben unsere Prognosen für 2018 v.a. aufgrund höherer Anlaufverluste im Energy-Storage-Bereich gesenkt, bestätigen aber unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 55,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16185.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A0JQ5U3

AXC0065 2018-03-09/10:11