Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER YY Inc. -0.21% Teddy (HUENKY99): Depotbereinigung (09.03. 09:30) >> mehr comments zu YY Inc.: www.boerse-social.com/launch/aktie/yy_inc Netflix 0.01% engelinvest (TRENDDIG): Verkauf von Netflix mit 54% Gewinn. Alle Ziele "zu früh" erreicht. Aktuell sehr viel Fantasie eingepreist. MfG Engel (09.03. 09:29) >> mehr comments zu Netflix: www.boerse-social.com/launch/aktie/netflixcom_inc Infineon 0.41% MaAnBu (MAB2509): Die Commerzbank hat Infineon nach einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...