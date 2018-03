DAX - Draghi-Kommentare beflügeln

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX legte nach der wieder einmal sehr "dovishen" Pressekonferenz von EZB-Präsident Draghi am gestrigen Nachmittag deutlich zu und kletterte bis knapp an die 12.400 Punkte-Marke. Heute Vormittag gibt der Index einen teil dieser Zugewinne wieder ab und fällt unter 12.300 zurück.

Ausgehend vom Wochentief am Montag in der Vorbörse bei 11.730 Punkten hat das deutsche Börsenbarometer in der Spitze über 650 Punkte hinzugewinnen können. Und das in lediglich drei Handelstagen - eine reife Leistung der Bullen. Diese haben sich nun aber zunächst einmal eine Verschnaufpause verdient. Hier ist in den kommenden Handelsstunden eine zeitliche und preisliche Ausdehnung der seit heute Morgen laufenden (Abwärts-) Korrektur zu favorisieren. Der Zug auf der Longseite ist erst einmal abgefahren, kurzfristig sind die Bären am Ruder. Der nächste Unterstützungsbereich befindet sich um die 12.200 Punkte-Marke und könnte noch vor dem Wochenende angesteuert werden: Am Nachmittag steht mit den US-Arbeitsmarktdaten der wichtigste Wirtschaftsdatenpunkt des Monats auf dem Kalender. Bei 12.200 werden dann die Karten neu gemischt. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 21.02.2018 - 09.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 09.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

