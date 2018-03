HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hugo Boss von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Höhere Investitionen für das Marketing und das Digitalgeschäft sowie Gegenwind von der Währungsseite reflektierend, habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Modeherstellers reduziert, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Noch stärker habe er seine Prognose für das Ergebnis je Aktie (EPS) gekürzt - wegen höherer Steuern auf Lizenzumsätze in Deutschland./ajx/la

Datum der Analyse: 09.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0083 2018-03-09/10:56