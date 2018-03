So richtig in Schwung kommt die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) bislang nicht. Seit zuerst die scharfe Korrektur des Gesamtmarkts den Kurs Anfang Februar unter Druck setzte und dann der Versuch eines Befreiungsschlags von einer negativen Reaktion auf die jüngsten Bilanzdaten sowie die Perspektive für 2018 ausgebremst wurde, tut sich die Aktie schwer. Die Gegenbewegung Ende Februar wurde abgewiesen, was zur Etablierung eines Abwärtstrends führte. Und dass die Aktie danach nur knapp über dem bisherigen Jahrestief bei 11,81 Euro eher kraftlos nach oben drehte, macht aus dieser Konstellation ein absteigendes Dreieck. Das tendenziell nach unten verlassen wird.

Tendenziell heißt "nicht immer". Aber ...

