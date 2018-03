Vielleicht würde dieser Chart anders aussehen, wenn Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) gleich im Zuge der am 28. Februar präsentierten Bilanz betont hätte, was dann erst am Montag, den 5.3. kommuniziert wurde: Apple habe, so hieß es am Montag, Chipdesigns für neue Modelle der Jahre 2019 und 2020 beim Chiphersteller in Auftrag gegeben. Was andeutet, dass die in mehreren Meldungen vermutete Entwicklung und Herstellung eigener Chips seitens des Großkunden Apple wenn, dann noch ein Stück auf der Zeitachse entfernt vonstattengehen würde. Was wiederum hieße: Eigentlich könnte man die Dialog Semiconductor-Aktie wieder so einstufen wie vor diesen Meldungen, die den Kurs im April und im November wie einen defekten Fahrstuhl nach unten rauschen ließen.

Die Bilanz war gut ausgefallen, da gab es keine Enttäuschungen. Aber dann lief es ungünstig: Obwohl eine tauglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...