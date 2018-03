Credit Suisse Securities (Europe) Limited: Mitteilung während des Stabilisierungszeitraums - INSTONE REAL ESTATE GROUP N.V.

08.03.2018

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den bzw. in die Vereinigten Staaten oder einen anderen Rechtsraum, in dem eine solche Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt.

INSTONE REAL ESTATE GROUP N.V.

Mitteilung während des Stabilisierungszeitraums

Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung für den Stabilisierungszeitraum vom 15. Februar 2018 bis zum 16. März 2018 gibt Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (Ansprechpartner: Hemant Jethwa; Tel.: +44 207 883 5043) hiermit bekannt, dass der/die nachstehend genannte/n Stabilisierungsmanager die Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) der EU-Verordnung Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere wie nachstehend angegeben vorgenommen hat/haben.

Die Wertpapiere

Emittent: INSTONE REAL ESTATE GROUP N.V. Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend

Nominelles Gesamtvolumen: 1.711.713 Beschreibung: Aktien

Stabilisierungsmanager: CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD

Stabilisierungstransaktion[en]

Datum Orderzeit- Preislimit Order- Erworbene punkt (EUR) größe Einheiten

15. Feb. 07:59:00 21,50 350.000 350.000

18 07:59:00 21,35 150.000 150.000 08:23:00 21,50 125.000 125.000 08:31:00 21,25 150.000 150.000 08:31:00 21,10 150.000 150.000 08:48:00 21,25 50.000 50.000 10:52:00 21,10 50.000 50.000 12:38:00 21,00 150.000 145.882 16:31:00 21,00 100.000 100.000 16. Feb. 07:54:00 21,00 150.000 36.004 18 11:24:00 21,05 10.000 10.000 11:37:00 21,05 10.000 10.000 12:17:00 21,10 10.000 10.000 19. Feb. 07:56:00 21,00 150.000 57.479 18 20. Feb. 07:43:00 21,09 50.000 50.000 18 15:17:00 21,20 10.000 10.000 16:10:00 21,15 50.000 33.085 23. Feb. 16:25:00 21,30 50.000 138 18 27. Feb. 07:47:00 21,40 25.000 25.000 18 07:47:00 21,35 25.000 8.716 28. Feb. 08:24:00 21,15 25.000 25.000 18 08:24:00 21,10 25.000 6.084 01. März 07:58:00 21,00 25.000 25.000 18 07:58:00 20,09 25.000 25.000 07:58:00 20,08 50.000 9.797 02. März 07:54:00 20,75 25.000 25.000 18 07:54:00 20,65 25.000 25.000 06. März 07:58:00 20,60 15.000 15.000 18 07:58:00 20,50 20.000 4.528 07. März 07:45:00 20,45 15.000 15.000 18 07:45:00 20,35 15.000 15.000

Handelsplatz der Stabilisierung XETRA

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere des Emittenten in einem beliebigen Rechtsraum zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in die Vereinigten Staaten dar. Die oben genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act) von 1933 registriert und können nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht vorliegt. Die Wertpapiere werden in den USA nicht öffentlich angeboten.

