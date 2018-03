Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Klöckner & Co anlässlich drohender US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Sollten letztendlich auch die europäischen Stahlunternehmen mit Strafzöllen belegt werden, hätten jene mit einem Standbein in den USA wie der Stahlhändler Klöckner klare Vorteile im Vergleich zu reinen Exporteuren, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/ag Datum der Analyse: 09.03.2018

