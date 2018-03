Stuttgart - Zu den Umsatzspitzenreitern an der Börse Stuttgart zählte diese Woche außerdem die Unternehmensanleihe (ISIN XS0203470157/ WKN A0DEGR) der AXA (ISIN FR0000120628/ WKN 855705), des fünftgrößten Versicherers in Deutschland, so die Börse Stuttgart.Der Bond mit einem Volumen von 375 Millionen Euro werde mit 0,969 Prozent p.a. verzinst und könne mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Aktuell notiere das Papier bei 93,60. Durch die Übernahme der amerikanischen Industrie- und Rückversicherer XL Group durch die AXA in Höhe von 15,3 Milliarden US-Dollar sei es zu größeren Verkäufen in der Anleihe gekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...