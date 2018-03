Die DZ Bank hat den fairen Wert für ElringKlinger nach vorläufigen Zahlen von 18,50 auf 15,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber "mit Blick auf die günstige Bewertung" auf "Halten" belassen. Nach der enttäuschenden Margenentwicklung 2017 habe er seine Erwartungen an das Jahr 2018 und danach reduziert, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das mittelfristige Margenziel des Autozulieferers von 13 Prozent hält er für zunehmend ambitioniert./ajx/la Datum der Analyse: 09.03.2018

