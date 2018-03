Zwei Monate vor dem Saisonende ist der Kampf um die Auf- und Abstiegsplätze in den Fußball-Bundesligen in vollem Gange. In welcher Liga die Teams vertreten sind, spielt gerade aus finanziellen Aspekten eine immer wichtigere Rolle. Wären die betroffenen Vereine börsennotiert, würde ein Auf- oder Abstieg wahrscheinlich massive Auswirkungen auf die jeweiligen Aktienkurse haben. Auch innerhalb der DAX-Familie lassen sich immer wieder positive und negative Effekte bei entsprechenden Index-Veränderungen feststellen. Schließlich werden die Indizes von zahlreichen Marktteilnehmern eins zu eins nachgebildet (zum Beispiel über Exchange Traded Funds), was Einfluss auf die Nachfrage nach den einzelnen Aktien hat. Aus diesem Grund wird die alle drei Monate anstehende Überprüfung der Aktienindizes durch die Deutsche Börse auch von Tradern immer mit großer Spannung erwartet.Nichts mehr verpassen und alle Details im wikifolio sehen!Jetzt registrieren oder anmelden und alle Kennzahlen, das aktuelle Portfolio und jeden Trade kostenlos einsehen.Jetzt RegistrierenAuf Rally folgt AufstiegObwohl anhand von Ranglisten gewisse Entscheidungen schon im Vorfeld prognostiziert werden können, kommt es dabei immer mal wieder zu Überraschungen. So war es auch zu Beginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...